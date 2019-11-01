Kırıkhan'da, yıkılan okulun yeni binasının temeli atıldı

Kırıkhan ilçesinde, geçen yıl depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mehmet Akif İlkokulu'nun yeni binasının temeli atıldı.

Barbaros Mahallesi'nde, yeniden inşasına başlanan okulun gelecek eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Paşabeyoğlu, okul inşaat çalışmalarında emeği olanlara teşekkür ederek, "Okulumuzun inşaatına bir türlü başlanamamıştı. Öğrenci ve velilerin yaşadığı sıkıntıları AK Parti Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a iletip bir an önce çözüm istedik. Sağ olsun bizi kırmadılar ve yetkililer buraya gelerek sorunu yerinde inceleyip çözüm ürettiler." dedi.

Beş katlı inşa edilen okul 24 derslikten oluşacak.