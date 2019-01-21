Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Yükümlüler Okul Boyadı

Kırıkhan'da Yükümlüler Okul Boyadı

26 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Okullar güzelleşiyor" etkinliği kapsamında hükümlüler okul boyadı.

Kırıkhan'da Yükümlüler Okul Boyadı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Okullar güzelleşiyor" etkinliği kapsamında hükümlüler okul boyadı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte denetimli serbestlik yükümlüleri, etkinlik kapsamında okulda boya ve temizlik yaptı. Etkinlik kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okulda boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün, etkinlik kapsamında Kırıkhan'da 2, Reyhanlı'da 2 okul eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akgün, "Bugün başlayan 'Okullar güzelleşiyor' etkinliğimiz 1 Şubat'a kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 4 okulumuzda 126 hükümlü boyama ve çevre düzenlemesi gibi etkinlikte yer alıyor" dedi.

Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan katıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Güncel
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