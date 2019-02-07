Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'daki Asbestli Borularda Onarım Sürüyor

Kırıkhan'daki Asbestli Borularda Onarım Sürüyor

2 saat önce

HATSU, eskiyerek arızalara neden olan asbestli içme suyu hatlarında yapılan yenileme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kırıkhan'daki Asbestli Borularda Onarım Sürüyor, System.String[]

Eskiden döşenen içme suyu hatlarının bağlantı şebekelerinde ve etrafında bulunan evleri olumsuz şekilde etkileyen hatlarda yenileme çalışmasının yapıldığını belirten Genel Müdürlük, hali hazırda bulunan yerleşim alanlarının altından döşenen asbestli içme suyu hatlarının iptal edilerek deplase çalışmasının yapıldığını açıkladı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evlerin kullandığı eski asbestli borularda oluşan arızalar sonrasında talep üzerine müdahale eden HATSU, 311 Sokak'ta bulunan 150'lik ana boru arızasına müdahale ederek bölgede oluşan su kesintilerini önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:57 Kaynak: Bültenler

Kırıkhan, Güncel
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