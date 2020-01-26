Kırıkhan'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkhan'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Kırıkhan'dan depremzedelere yardım

7 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.

Kırıkhan'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un başlattığı kampanyaya Kırıkhan halkı sesiz kalmayarak temel gıda ve giyecek, battaniye, yorgan, yastık, elektrikli soba yardımında bulundu. Yardım malzemelerinin yüklendiği tır Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderildi.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, kampanyaya katılarak yardımda bulunan Kırıkhan halkına teşekkür etti. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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