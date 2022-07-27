Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

27.07.2022 19:08
Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Kırıkhan ilçesinde öldürülen 5 köpek yavrusunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Kırıkhan ilçesinde öldürülen 5 köpek yavrusunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Köpeklerin öldürüldüğü iddia edilen Alabeyli Mahallesi mezarlığında bir araya gelen hayvanseverler, bölgeye karanfil bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, yaşanan olaydan dolayı çok acılı ve öfkeli olduklarını söyledi.

İnsanların, birbirine, doğaya ve hayvanlara karşı bu kadar şiddet dolu eylemlerine anlam veremediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hepimiz kızgın olduğumuz kadar şaşkınız, bunlara bir son verilmesini istiyoruz, faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Ortak çözüm noktası düzenli kısırlaştırma yapmaktır. Artan sokak hayvanı nüfusundan bizler de çok mutlu değiliz. Bunun da yasal, bilimsel ve vicdani yolu düzenli kısırlaştırma yapmaktır."

Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer de, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını, yetkililerin yer tahsisi konusunda yardımcı oldukları takdirde hayvanların bakımlarını üstleneceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor Hatay'da 5 yavru köpek öldürüldü Hatay'da 5 yavru köpek öldürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 19:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement