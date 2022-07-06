Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz , burada yaptığı konuşmada, 84 yıl önceki coşkuyu halen yaşadıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve Kırıkhan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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