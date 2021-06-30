KIRIKHAN'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ; CİĞER KEBABI - Son Dakika

GASTRONOMİ kenti Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ciğer kebabı, yapımı, sosları ve sunumuyla birlikte kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor.

Son yıllarda ciğer kebabı sektöründe artış yaşanan Kırıkhan ilçesinde günlük ortalama 400 ile 500 kilogram arasında tüketiliyor. Yapılışı, pişirimi, mezeleri, salata çeşitleri ve sunumuyla iştah kabartan Kırıkhan ciğerini yiyenler, ilçeden unutamayacakları bir damak tadıyla ayrılıyorlar. Ciğer ustası Ali Kartaloğlu, "Dededen ve babadan kalma 40 yıldan beri kebap salonu işletiyoruz. 40 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Diğer bölgelerde farklı olarak pişirilen ve sunum yapılan ciğer Kırıkhan'da çok daha lezzetli ve farklı mezelerle sunum yapılıyor" dedi.