Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Kendine has aromasıyla yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören Kırıkhan kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Kendine has aromasıyla yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören Kırıkhan kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasat edilen "Ananas" ve "Galya" çeşidi kavunlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bu sene ilçedeki 10 bin dönüm arazide ekimi yapılan ve iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi yüksek olan Kırıkhan kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla da çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Yurt içinde gördüğü talebin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere Romanya ve Bulgaristan'a da ihraç edilen kavunun üreticileri verimli geçen sezondan dolayı mutlu.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 10 bin dönüm açık ve kapalı alanda kavun yetiştirildiğini söyledi.

Şu an örtü altı kavun hasadının başladığını dile getiren Çelik, "Yaklaşık 15 gün sonra da açık alandaki kavun hasadımız başlayacak. Şu an dönüme 3-4 ton verim alınıyor. Bu yıl 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlar 2 lira civarında seyrediyor. Geçen yıl çiftçimiz iklim şartlarından dolayı fiyatlardan memnun değildi ancak bu yıl memnun." dedi.

Bu yıl buğdayda olduğu gibi kavundan yana da çiftçinin yüzünün güleceğini aktaran Çelik, devletin verdiği destekten de memnun olduklarını söyledi.

"İç piyasada yoğun rağbet var"

Üretici Sait Ökten ise kavunda verim ve fiyatın geçen yıla göre daha iyi olduğunu anlattı.

Dönümden 4 ton civarı kavun hasadı yaptığını belirten Ökten "Kırıkhan kavunu aroması ve şeker oranından dolayı tüm piyasalarda tercih ediliyor. Şu an iç piyasada yoğun rağbet var, açık alanda ürettiğimiz kavunun hasadına başlayınca Romanya, Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen taleplere yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede 5 yıldır örtü altı kavun ürettiğini belirten çiftçi Halil Denizoğlu ise hasadın bu sene çok iyi başladığını aktardı.

Havaların güzel gitmesinden dolayı sezon veriminden memnun olduğunu belirten Denizoğlu, ürünün geçen yıl 75 kuruş ile 1 lira arası satıldığını, bu yıl ise 2 liradan satılmaya başlandığını ve bunun da kendileri için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Bulgaristan, Orta Doğu, Kırıkhan, Romanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:31:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkhan kavunu verimi, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]