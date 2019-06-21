Son Dakika Haberleri: Kırıkhan kavununda hasat zamanı
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Kırıkhan kavununda hasat zamanı

2 saat önce

Hatay'da, kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören kavun çeşitleri, verimin düşüklüğüne rağmen kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kırıkhan kavununda hasat zamanı, System.String[]
Hatay'da, kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören kavun çeşitleri, verimin düşüklüğüne rağmen kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.
Kırıkhan ilçesinde hasat edilen "Ananas" ve "Galya" çeşidi kavunlar tezgahlardaki yerini almaya başladı.
Talebe göre Romanya ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelere de gönderilen kavunlar, kentte bu yıl etkili olan yağış ve sel suları nedeniyle beklenen verim alınamasa da kalitesiyle üreticiyi mutlu ediyor.
Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 2019 yılında açık ve kapalı alan olmak üzere yaklaşık 20 bin 649 dekara kavun ekildiğini söyledi.
Bu yıl Hatay'da etkili olan yağışların ve sonrasında yaşanan selin verim düşüklüğüne neden olduğunu belirten Çelik, ancak geçmiş yıllara oranla kalitede artış olmasının sevindirici olduğunu aktardı.
Mehmet Çelik, geçen yıl dönüm başına 4 ton ürün elde edilirken, bu yıl yaklaşık 3 ton rekolte beklendiğini kaydetti.
Kırıkhan'da 1500 dönümlük alanda kavun üreten Ali Bahur ise ürününü iç pazarın haricinde Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihraç ettiğini söyledi.
Ürünün bu yıl 2 liradan alıcı bulmasını umduğunu kaydeden Bahur "Hatay'da tarım arazilerini su basmasından dolayı ekimi geç yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden de verim düşüklüğü ve fiyat düşüklüğü oldu. Şu an kilosu 1 lira 40 kuruştan gidiyor, ancak beklentimiz 2 lira olması." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48 Kaynak: AA
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