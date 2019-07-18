Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi
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Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimiHATAY'ın Kırıkhan ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kanatlı Caddesi ve araç trafiğine kapalı olan Beyazıd Caddesi üzerinde yol ve kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetim çalışması yaptı.
Kırıkhan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi
HATAY'ın Kırıkhan ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, Kanatlı Caddesi ve araç trafiğine kapalı olan Beyazıd Caddesi üzerinde yol ve kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetim çalışması yaptı. Kırıkhan Belediyesi
Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum ve Zabıta ekipleri tarafından, yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından malzeme konularak işgal edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla esnafları tek tek gezerek uyarılarda bulunuldu.
Kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahiplerinin yanı sıra engelli rampalarının önüne araçlarını park eden araç ve motosikletler kaldırılarak sahipleri de ayrıca uyarıldı. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan yola konulmuş olan seyyar rafları ve ticari malzemeleri kaldırıldı. Zabıta ekipleri, esnafları kaldırım işgali yapmamaları hususunda uyarılarda bulunularak, uyarılara rağmen kaldırımları işgaline devam eden esnaflara cezai işlem uygulanacağının da bilgisini verdi.
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