Kırıkhanlılar Başkan Savaş'a Sarıldı

6 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen mahalle ziyaretlerinde Kırıkhan halkının büyük sevgi ve teveccühü ile karşılanan Başkan Savaş, Hatay halkının desteği ve hayır duası ile her türlü zorluğun üstünden geldiğini ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür eden Millet İttifakı Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Erhan Yavuzyılmaz, Hatay'ı uluslararası alanda tanıtan Başkan Savaş'ı desteklediklerini belirtti.

"BİZ İNSANLARIMIZI AYRIŞTIRMADAN HATAY'IN 15 İLÇESİNE HİZMET EDİYORUZ"

Kırıkhanlı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Savaş, "31 Mart'ta hem büyükşehir hem de Kırıkhan'da zafer akşamı kutlayacağız. Bütün Kırıkhan'daki hizmetlerimizi bütün insanlarımızı kucaklayarak birlikte yapacağız. Biz insanlarımızı ayrıştırmadan Hatay'ın 15 ilçesine hizmet ediyoruz. Mecliste azınlıktaydık. Mecliste çoğunluğu sağlamamız lazım.Bunun için hem Kırıkhan hem de büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyelerinin seçimi bizim için çok önemli. Ben Kırıkhan'da güçlü bir meclisin ve başkanın olacağına eminim" dedi.

"SEÇİLECEK KİŞİNİN AYAK İZLERİNİN TEMİZ OLMASI LAZIM"

Güven duygusunun hayatta çok önemli olduğunu vurgulayan ve hemşerileri ile arasındaki bu bağ ile hareket etmeye devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Savaş, "31 Mart günü 5 saniyenizi bize ayırın biz 5 yılımızı size feda edelim. Hep birlikte bütün köylerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sevgi, güven ve huzur için çalışıyoruz. Mısır, Libya ve Suriye'de huzur nasıl gittiyse bir daha gelmiyor. Bu nedenle biz huzurumuza birlikte sahip çıkacağız. Tabi ki partiler önemli ama bu seçim parti seçimi değil. Belediye başkanları ve muhtarlıkta partiden çok kişinin karakterin, kalitesine ve vizyonuna bakılır. Seçilecek kişinin ayak izlerinin temiz olması lazım. Size yalan söylememesi ve fitneden uzak olması lazım. Manevi fedakârlıktan kaçınmayan, sizin gibi düşünen ve memlekete hizmet edecek birini seçeceksiniz. Biz 10 yıldır belediye yönetiyoruz, ayak izlerimiz de hemşehrilerimin de bana bakış açısı belli. Her ne hikmetse benimle ilgili komplo üretiyorlar. Demek ki biz büyük adammışız. Biz sabırlıyız ve bu şekilde yarışı götüreceğiz.Mantık ve kalbinizdeki hissiyata göre oy verin. Bizim insan sevgimiz ve hizmet aşkımız var.Allah nasip ederse 31 Mart'tan itibaren sizlere hizmet etmeye devam edeceğim.

"GELECEKTE BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN ÖZ YURDUNDA GARİP OLMALARINI İSTEMİYORUZ "

Konuşmalarının sonunda Suriye konusuna değinen Başkan Savaş, "Suriye konusunda siz ne düşünüyorsanız ben de öyle düşünüyorum. Çözüm için ne konuşmamız gerekirse konuşmaya devam edeceğiz. Gelecekte bizim çocuklarımızın öz yurdunda garip olmalarını istemiyoruz. Ben hepiniz adına konuşmaya devam edeceğim. Daha huzurlu bir Hatay için 31 Mart'ta tavrımızı sergilememiz lazım" dedi.

"BİZİM BİRBİRİMİZE SARILMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Mahalle ziyaretlerinin ardından Millet İttifakı Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Erhan Yavuzyılmaz ile Kırıkhan Seçim Ofisi'nde halkına sarılan Başkan Savaş, "Bizim birbirimize sarılmaya ihtiyacımız var. O yüzden hem Türkiye'de hem de Hatay'da insanlarımızın ayrışmadan birleşmeye ihtiyacı var. Biz herkesin oyuna talibiz. Türk bayrağının altında mutlu bir yaşam sürdürmek isteyen, yönü Ankara'ya dönük, vatandaşlık görevini yerine getiren insan benim insanımdır. Biz kimseyi ayırma peşinde değiliz" ifadelerine yer verdi.

"HATAY HALKI FİTNE ÜRETENLE YALAN SÖYLEYENİ, İBADET GİBİ ÇALIŞANI VE HAKİKATLERİ BİLİYOR"

Memleketten bihaber kanalların karalama kampanyası başlatılması hakkında önemli açıklamalar yapan Başkan Savaş, "Hatay halkı fitne üretenle yalan söyleyeni, ibaret eder gibi çalışanı ve hakikatleri biliyor. Suriye konusu hakkında gerçekleri konuştuktan sonra neredeyse bizi idam edecekler. Bana bu konuda Allaha şükür siz ve tüm Türkiye sahip çıktı. Siz ne düşünüyorsanız ve neye kızgınsanız bende ona kızgınım. Hangi duygular ile memleket kaygısı taşıyorsanız bende o kaygıları taşıyorum. Siz beni seçtiniz ve ben sizin belediye başkanınızım. Bir askerimize şehit dediğim için başımıza gelmeyen kalmadı. 20 yaşında bir çocuk şehit olmayacak da ne olacak? Şehit bizim şehidimiz. Ayrıca biz milletimizle şakalaşırken onların bir kısmını göstererek tehdit ettiğim yönünde algılar oluşturdular. Biz hiç kimseyi tehdit etmeyiz. Biz inançlı insanlarız. Tehdit başkalarına yakışır" dedi.