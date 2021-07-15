KIRIKKALE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ile şehit yakınları ve gaziler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öğle namazından önce Nur Camisi ve Külliyesi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan "Türkiye Geçilmez" konulu resim sergisini gezerek dijital anı defterine düşüncelerini yazdı.

Etkinlik İl Kültür Merkezindeki "Bir ölür, bin diriliriz" isimli oratoryo gösterisiyle devam etti.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için Malazgirt, Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları gibi büyük önem arz eden direnişlerden olduğunu söyledi.