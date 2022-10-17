Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yapan ekipler, kaçak ve usulsüz avlananlara karşı denetimlerini sürdürüyor. 15-16 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde de usulsüz avlandığı tespit edilen 15 kişiye idari işlem yapıldı. 3 yaban hayvanına da el konuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale 3. sayfa haberleri: Kırıkkale'de 15 avcıya idari işlem yapıldı - Son Dakika

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