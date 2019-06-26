Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
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KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ

51 dakika önce

Kırıkkale'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.

KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ, System.String[]
Kırıkkale'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.
Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışan Serkan Kavalak, bir saksağan yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Yavru saksağanı alan Kavalak, ona elleriyle su içirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken olay sonrası Kavalak, yavruyu annesinin bulması için yuvanın bulunduğu ağacın dibine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Serkan, Kırıkkale, Güncel
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