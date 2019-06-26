KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
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Kırıkkale'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
'de Serkan
Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.
Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Merkez
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışan Serkan Kavalak, bir saksağan yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Yavru saksağanı alan Kavalak, ona elleriyle su içirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken olay sonrası Kavalak, yavruyu annesinin bulması için yuvanın bulunduğu ağacın dibine bıraktı.
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