Kırıkkale aile boyu şampiyonlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale aile boyu şampiyonlar - Son Dakika

Kırıkkale aile boyu şampiyonlar

6 saat önce

Aile boyu şampiyonlarKırıkkale'de, halter ve atletizmde birçok madalyası bulunan Kurnaz çiftinin çocukları Hakan Şükrü (15) ile Kerem (13), anne ve babalarının izinde yürüyor.

Aile boyu şampiyonlar

Kırıkkale'de, halter ve atletizmde birçok madalyası bulunan Kurnaz çiftinin çocukları Hakan Şükrü (15) ile Kerem (13), anne ve babalarının izinde yürüyor. Hakan Şükrü, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem de Azerbaycan'da düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Kırıkkale'de, halterde 1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olan ve birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan beden eğitimi öğretmeni Hayrettin Kurnaz ile atletimizde birçok madalyası bulunan eşi Fatma Kurnaz'ın iki çocuğu Hakan Şükrü ile Kerem, anne ve babaları gibi küçük yaşta spora yöneldi. Antrenör babaları ile birlikte küçük yaştan itibaren çalışan Hakan Şükrü ile Kerem, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Hakan Şükrü, son olarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem ise Mayıs ayında düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik oyunlarında, 13 yaş Halter Dostluk Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

'MUTLUYUM GURURLUYUM'

Baba Hayrettin Kurnaz, haltere 1986 yılında başladığını, 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini belirtti.1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olduğunu kaydeden baba Kurnaz, 1997 yılında ise aktif sporu bıraktım. O günden beri antrenörlük yapıyorum. Büyük oğlum Hakan ile küçük oğlum Kerem halter salonlarında benimle birlikte büyüdü. Bugün ikisi de alanlarında şampiyon oldu. Mutluyum, gururluyum dedi.

Anne Fatma Kurnaz ise 1998 yılında Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda madalya sahibi olduğunu belirterek, Bugün nihayetinde çocuklarımın bu başarılarını da gördük. Yarın inşallah olimpiyatları da göreceğiz diye konuştu.

'NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ÖRNEK ALIYORUM'

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Şükrü de Babamın izinden gittiğim için çok mutluyum. Hedefim, dünya şampiyonu ve ardından olimpiyat şampiyonu olmak. Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum. Avrupa Şampiyonluğu'ndan önce 'Naim' isimli sinema filmine gittim. Daha çok hırslandım. 'Ben neden Avrupa şampiyonu olmayayım' dedim. Çok çalıştık Avrupa şampiyonu olduk ifadelerini kullandı.

Ağabeyi gibi milli halterci olan Kerem de, babası ve ağabeyinin izinde yürüdüğünü ve daha çok madalya kazanmak istediğini bildirdi.

Kırıkkale aile boyu şampiyonlar

Kırıkkale, Avrupa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta "kız kaçırma" meselesinde ortalık karıştı! Gelen mesajı gören anne sinir krizi geçirdi
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım

Son Dakika Haberleri
18:35 Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı - Son Dakika
18:35 Günün Özeti - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı, "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:34 Damızlık koyunların yünü ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
18:33 Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:37:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale aile boyu şampiyonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]