Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti - Son Dakika

Öğrencilerin velileri ile okula gelişi

Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması

Öğrencilerin sınıfta görüntüleri

Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla Nevşehir'de de yüz yüze eğitime başladı.