Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti - Son Dakika

Son dakika... Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
15.12.2020 10:56
Son dakika haberler... Öğrencilerin velileri ile okula gelişi Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması Öğrencilerin sınıfta görüntüleri Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve...
Öğrencilerin velileri ile okula gelişi
Öğrencilerin ateş ölçümünün yapılması
Öğrencilerin sınıfta görüntüleri
Kardelen Koleji İlk Öğretim Müdürü Barış Bağcı ile röportaj NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla Nevşehir'de de yüz yüze eğitime başladı.
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