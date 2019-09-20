Kırıkkale BA'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kırıkkale BA, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gazişehir Gaziantep FK ile 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşı gelecek. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklama da, Başpınar Tesislerinde Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde yapılan antrenmanın yaklaşık 3 saat sürdürüldüğü bildirildi.



Hem Karadeniz Ereğli hem de Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarına 3 puan parolası ile çıkacaklarını ifade eden Kara, "Bu sezonda iyi oynayarak alacağımız puanlarla Kırıkkale Büyük Anadolusporu zirveye taşıyacağız. Hazırlık maçlarında olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupasında da önemli sonuçlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Hafta sonu Karadeniz Ereğli maçında 3 puanı alacağız ve Gazişehir Gaziantep maçına da moralimiz yüksek olarak sahaya çıkacağız" dedi. - KIRIKKALE