Kırıkkale BA'da ziyaretler yasaklandı
14.11.2020 16:30
Kırıkkale Büyük Anadoluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında tesis ve antrenmanlarda ziyaretçi kabulünün yasaklandığını bildirdi.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında tesis ve antrenmanlarda ziyaretçi kabulünün yasaklandığını bildirdi.
Misli.com TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 vakalarının artması ve TFF'nin yeni alacağı kararlar üzerine takımımızın sağlığını daha çok korumak adına yapılacak tüm antrenman ve tesis ziyaretlerimiz yasaklanmıştır. Siz taraftarlarımıza ve sporsever halkımıza ilginiz için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE
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