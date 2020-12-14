Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol - Son Dakika

Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol

14.12.2020 12:38

- Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol Kırıkkale BA Teknik Direktörü Erman Güraçar: "Hastanede, maçta, yolda 22 gün geçireceğiz" Misli.com 3.

- Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol

Kırıkkale BA Teknik Direktörü Erman Güraçar:

"Hastanede, maçta, yolda 22 gün geçireceğiz"

KIRIKKALE - Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un 22 günde 4 bin 600 kilometre yol kat edip 7 maç oynayacağını belirten Teknik Direktör Erman Güraçar, "Önümüzde bir tablo var ama yapacak da bir şey yok. Öyle uygun görmüşler böyle planlamışlar. Tek şu aklıma geliyor, oynansın bitsin" dedi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor oyuncularında geçen haftalarda korona virüs pozitif çıkmasının ardından bazı maçları ertelendi. İHA muhabirine konuşan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, "22 gün, 7 tane maç, 4 bin 632 kilometre yol" diyerek sıklaştırılmış fikstür nedeniyle nefessiz bir maraton geçireceklerini belirtti.

"Daha doğru düzgün antrenman bile yapamadılar"

Takımda Covid'ten yeni kurtulmuş 20 oyuncunun olduğunu ifade eden Güraçar, "Bunlar daha doğru düzgün antrenman yapamadılar. Bu kadar maç yükünü daha sağlığını ancak düzeltebilmiş futbolculara yüklemek bunun insani, sportif ve bilimsel bir açıklaması olamaz yani. Varsa bir açıklaması olan ben dinlerim ikna da olurum. Ama ben kimsenin bunu mantık çerçevesinde açıklayacağını düşünmüyorum" dedi.

"Ara transfer ve hazırlık dönemi sekteye uğruyor"

Güraçar, "Ara transfer dönemi sekteye uğruyor, hazırlık dönemi sekteye uğruyor, inanılmaz bir maç yoğunluğu. Bunlar zaten insan, yani çocukların 22 günde 7 maç oynaması bu şartlarda yani bunun ulaşımı problem ve bize diyorlar ki 'siz hastaneye gidin test olun gidin maç yapın. Antrenman yapmayın hazırlık yapmayın maç oynayın.' Tamam, bu ligin bitmesi gerekiyor ama madem ligi devre arasına maç koyuyorsunuz o zaman hiç devre arası yapmayın. Alın 3 tane maçı devre arasına ekleyin 5-6 günde bir oynayalım" ifadesini kullandı.

"Hastanede, maçta, yolda 22 gün geçireceğiz"

Bu kadar yoğunluğu oyuncularının kaldırabilmesinin zor olacağını ifade eden Güraçar, "Bir de bu çocuklar hastalık çıkıyor ve hazırlık yapmadan oynayacak. Önümüzde bir tablo var ama yapacak da bir şey yok. Öyle uygun görmüşler böyle planlamışlar. Tek şu aklıma geliyor; oynansın bitsin. Hazırlık dönemi yapılacak mı? Çocukların sağlığı önemli mi? Bunların hiç biri gözetilmemiş. İşte test yapılsın maç oynansın hastanede, maçta, yolda 22 gün geçireceğiz. Bunun sakatlığı var, cezası var, tekrar bu Covid durumu var bilemiyoruz ne olacağını. Biz önümüze çıkan duruma göre tekrardan plan ve çalışma yapıp maçlara çıkıp oynayacağız" diye konuştu.

Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol
Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol
Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol
Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol

Teknik Direktör, Koronavirüs, Kırıkkale, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırıkkale BA'nın fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 4 bin 600 kilometre yol - Son Dakika Spor


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