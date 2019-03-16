Kırıkkale Babaannesinin Vasiyeti Üzerine Mezarına Yeni Aldığı Traktörle Gitti

Babaannesinin vasiyeti üzerine mezarına yeni aldığı traktörle gittiKırıkkale'de çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un mezarına, onun vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti.

Babaannesinin vasiyeti üzerine mezarına yeni aldığı traktörle gitti



Kırıkkale'de çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un mezarına, onun vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti. Karakuş, "'Eğer bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem mezarıma getir' vasiyetinde bulundu. Ben de sözümü yerine getirdim" dedi.



Keskin ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karakuş'un, babaannesi Hacı Döndü Karakuş, 2004 yılında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce torunu İbrahim Karakuş'a, ikinci el traktör alırken, biriktirdiği parayı vererek destek olan Hacı Döndü Karakuş, "Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden mezarıma getir" vasiyetinde bulundu. Önceki gün 130 bin TL'ye sıfır traktör alan İbrahim Karakuş, babaannesinin vasiyetini yerine getirdi. İbrahim Karakuş, yeni aldığı traktörü babaannesinin mezarına giti. Traktörü mezarın yanına park eden Karakuş, "Babaanne Allah razı olsun. Vasiyetini yerine getirdim. İnşallah traktörümü görmüşsündür" diyerek, dua etti.



'BABAANNEMİN EMEĞİ BİZLERDE ÇOK'



İbrahim Karakuş, babaannesinin zor şartlarda tarlada hayvanlarla çift sürdüğünü söyledi. İlk traktörü babaannesinin yardımıyla aldığını belirten Karakuş, "Babaannem vasiyet etmişti. 'Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden mezarıma getir' demişti. O nedenle babaanneme getirip motoru göstermek istedim. Babaannemin emeği bizlerde çok. Bunu herkes biliyor. Nurlar içerisinde yatsın. 15 yıl sonra babaannemin vasiyetini yerine getirmekten çok mutluluk duyuyorum" dedi.

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