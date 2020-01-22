Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek - Son Dakika

Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek

7 saat önce

KIRIKKALE Bakan Turhan Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - EK.

KIRIKKALE Bakan Turhan Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - EK

Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:23 Kaynak: DHA
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