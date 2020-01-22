Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek - Son Dakika

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Kırıkkale bakan turhan bu yıl, sivas'a kadar ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - ek
7 saat önce
KIRIKKALE Bakan Turhan Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - EK.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:23 Kaynak: DHA
KIRIKKALE Bakan Turhan Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız - EK
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