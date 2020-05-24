KIRIKKALE Bakan Yardımcısı İnce: Vatandaşlarımız yasağa harfiyen riayet ediyor - Son Dakika

Bakan Yardımcısı İnce: Vatandaşlarımız yasağa harfiyen riayet ediyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatarak, "Vatandaşlarımız harfiyen riayet ediyorlar. Şuana kadar hiç olumsuz bir hadise ile karşılaşmadık" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 43 ilin kavşak noktası Kırıkkale'de yol kontrol noktasında kolluk kuvvetleriyle bir araya gelip, hem onların ham de yasaktan muaf olan sürücülerin bayramını kutladı. İnce "Kurallara uyun, izin belgesiz yola çıkmayın, araç içerisinde mesafe kurallarına uyun" diyerek sürücüleri uyardı.

Basın mensuplarına da açıklama yapan Muhterem İnce, "Bugün görevi başında bulunan bütün kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, bekçimiz, vefa gruplarımız bu dönemde çok gayret ettiler. Günlerce çalıştılar, gecelerini gündüzlerine kattılar. Milletimizin huzuru, sağlığı için gece gündüz çalıştılar. Bizler de bugün onlarla birlikteyiz. Kırıkkale'de bu uygulama noktasında görev yapan arkadaşlarımızın hem bayramlarını kutlamak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın selamlarını getirdik onlara, bu vesile ile hepsini kutluyoruz" dedi.

Muhterem İnce, Covid-19 salgınından çıkış sürecinde normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandığını vurgulayarak, "En kısa zamanda da normal hayata döneceğimizi ben umut ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda çok büyük dikkatleri ve teveccühleri var, alınan kararlara harfiyen uyuyorlar. Hepsine minnettarız, teşekkür ediyoruz, tekrar bayramlarını kutluyoruz. Çok güzel başlandı, inşallah güzel tamamlanacak, huzurlu bir şekilde. 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı var, vatandaşlarımız harfiyen riayet ediyorlar. Şuana kadar hiç olumsuz bir hadise ile karşılaşmadık. Bunun böyle devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah güzel bir bayramı bu şekilde tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. İnce, gelinen noktada ölümlü kaza oranında, gerek ölümlerde, gerek ise kazalarda çok büyük düşüşler olduğunu da ifade ederek, "İnşallah hedefimiz sıfırı yakalamak. Sıfırı gördüğümüz günleri bizlere Allah gösterir" dedi.

İnce, daha sonra Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleri ile bir araya geldi. İnce, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.