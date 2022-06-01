KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI - Son Dakika
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KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

01.06.2022 04:36

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde teknekle açıldıktan sonra yüzmek için suya giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Sinan Ş.'nin (24) için arama çalışması başlatıldı.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde teknekle açıldıktan sonra yüzmek için suya giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Sinan Ş.'nin (24) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Barajı'nda meydana geldi. Sinan Ş. (24) ve iki arkadaşı, tekneyle baraj gölüne açıldı. Açıldıktan sonra göle giren Sinan Ş, üzerindeki can yeleğini de çıkararak yüzmeye başladı. Biranda baraj gölünde çırpınmaya başlayan Sinan Ş, gözden kayboldu. Sinan Ş.'yi bulamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bir süre gölde arama yapan ekipler, Sinan Ş.'ye ulaşamadı. Yarın devam edilmek üzere ara verilen arama çalışmalarına, Ankara'dan gelecek ekiplerin de katılacağı öğrenildi.

KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI
KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI
KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI
KIRIKKALE-BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN SİNAN İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

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Kaynak: DHA

Karaahmetli, Kırıkkale, Baraj, Güncel, Son Dakika

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