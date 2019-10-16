Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor. - KIRIKKALE