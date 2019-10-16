Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor
57 dakika önce
Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyorKIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık...
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor
KIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak