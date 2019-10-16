Son Dakika Haberleri: Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor
Son Dakika Genel Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

57 dakika önce

Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyorKIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık...

Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

KIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

Barış Pınarı Harekatı, Kırıkkale, Münbiç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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