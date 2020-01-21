Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğüne atanan Altuğ Baydar görevine başladı.

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğüne atanan Altuğ Baydar görevine başladı.


Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bir süredir vekalet eden Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan'ın yerine Kırıkkale Adliyesinde basın işlerinden sorumlu Altuğ Baydar getirildi. Baydar, 1997-2005 yılları arasında basın kuruluşlarında görev yaptı. 2005'de Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Kırıkkale Adliyesinde göreve başladı. Adalet Bakanlığının muvafakat vermesi ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne getirildi. Baydar, 20 Ocak 2020 tarihinde görevine başladı. - KIRIKKALE

Halkla İlişkiler, Bülent Özkan, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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