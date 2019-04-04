Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Saygılı mazbatasını aldı.

AK Parti'den Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Saygılı mazbatasını aldı.



Kırıkkale Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Saygılı'ya mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ramazan Akbal verdi.



Akbal, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de seçim süresince herhangi bir sorun yaşanmadığı için bütün siyasi partilere teşekkür ederek, Saygılı'ya görevinde başarılar diledi.



Saygılı da bugün aldıkları emanetin, aziz milletin hizmet etmek için kendilerine verdiği bir emanet olduğunu söyledi.



Allah'a çok şükrettiğini belirten Saygılı, "Seçim kampanyası boyunca eğer hizmetkar olmaktan başka bir amacım varsa Allah bunu bana nasip etmesin dedim. Şükürler olsun ki bugün bu emaneti üzerimize aldık. İnşallah oy veren vermeyen bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimizin emrindeyim, hizmetkarıyım. Rabbim inşallah bundan sonra da hayırlı hizmetler yapabilmeyi bize nasip eder. Bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. İstediğim tek şey hayır duadır." diye konuştu.



Mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer de katıldı.

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