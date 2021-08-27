Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı özel öğrencilerle boya yaptı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, engelli öğrencilerle boyama etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Adnan Şener Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret eden Saygılı, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Saygılı ve Tüfekçi'nin, öğrencilerle okul duvarlarına yapılan resimleri boyadığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin telafi programına katıldıklarını belirten Başkan Saygılı, "Özel kardeşlerime özveriyle, büyük emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakar ailelerimize de sevgi saygılarımı sunuyorum. Belediye olarak bu kardeşlerimin her zaman yanında ve destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi de desteklerinden dolayı Saygılı'ya teşekkür etti.