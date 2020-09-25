Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Saygılı, yayımladığı mesajda, 7'den 70'e herkesin gönlünde yer edinen "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı vefatının 8. yılında rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Adı her anıldığında eşsiz sesi kulaklarda çınlayan Neşet Ertaş'ın Türkiye'nin yetiştirdiği saygın sanatçılardan biri ve Abdallık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Adı nesilden nesile aktarılacak ve yüzyıllar boyunca unutulmayacak olan 'Bozkırın Tezenesi'ni ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.