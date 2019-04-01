Kırıkkale Belediye Başkanlığını AK Parti'nin Adayı Mehmet Saygılı Kazandı
29 dakika önce
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Mehmet Saygılı, "Şimdi Allah'a şükrediyorum ki sizlere hizmetkar olabilme onurunu bana nasip etti.
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Kırıkkale
Belediye Başkanı seçilen AK Parti
adayı Mehmet Saygılı
, "Şimdi Allah'a şükrediyorum ki sizlere hizmetkar olabilme onurunu bana nasip etti. Son anıma kadar bu kardeşiniz sizin emrinizde." dedi.
Saygılı, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen kutlama programında partililere seslendi, kendisine oy verenlere teşekkür etti.
Kırıkkaleli olmaktan gurur duyduğunu, şimdi şükretme zamanı olduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:
"Elhamdülillah, Allah bugünleri gösterdi. Kırıkkale bir defa daha zaferle bizim önümüze geldi. Uzun zamandır seçim sürecindeydik, bugün sona erdi. Aziz Kırıkkaleliler bize bir defa daha görev verdi. Hep sizlere hizmetkar olmak istediğimi söyledim. 'Sizlere hizmetkar olmaktan başka bir amacım varsa, Allah bana nasip etmesin' dedim. Şimdi Allah'a şükrediyorum ki sizlere hizmetkar olabilme onurunu bana nasip etti. Son anıma kadar bu kardeşiniz sizin emrinizde."
Kutlamalara, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
, İl Başkanı Nuh Dağdelen ile çok sayıda partili katıldı. Partililer, seçim sonuçlarını meşale yakıp marş söyleyerek kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA
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