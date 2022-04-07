Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

07.04.2022 16:34
Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kırıkkale Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilk olarak 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine encümen üye seçimi yapıldı. Gizli oy ile gerçekleştirilen seçimin ardından encümen üyeliklerine Mehmet Emin Demir, Mehmet Emin Erkoç ve Yusuf Baran seçildi.

Meclis üyeleri arasından ihtisas komisyonları üye seçimlerinin de yapıldığı toplantıda, belediyenin 2021 yılı bütçe faaliyet raporları da görüşüldü.

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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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