Kırıkkale Belediyesi 100 bin maske dağıtacak - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 100 bin maske dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, maske dağıtımı için oluşturulan 12 ekibin 28 mahallede kapı kapı dolaşacağı belirtildi.

Kırıkkale Belediyesinin koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra evlere de maske dağıtımına başladığı ifade edilen açıklamada, "İki gün içerisinde 100 bin maskenin dağıtımı ücretsiz yapılacak. 150 kişiden oluşan 12 ekip, mahalleleri dolaşarak vatandaşlara maskelerini bırakacak ve uyulması gereken konular hakkında da uyarılarda bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, koronavirüs salgının görüldüğü ilk günden itibaren dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren belediyenin, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının yayınladığı genelgeler doğrultusunda da şehir genelinde denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.