Kırıkkale Belediyesi 45 yeni araç ile filosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi 45 yeni araç ile filosunu güçlendirdi

13.05.2022 14:47
Kırıkkale Belediyesi 45 yeni araç ile filosunu güçlendirdi

Kırıkkale Belediyesi filosuna kattığı 45 aracın tanıtımını Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yaptı.

Toplamda 81 milyon 958 bin TL yatırım yapılan yeni araçlar için düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana 165 yeni araç ile Kırıkkale Belediyesi filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

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Kırıkkale Belediyesinin araç filosuna eklenen 17 adet halk otobüsü, 1 adet 52 kişilik tur otobüsü, 1 adet 30 yolcu kapasiteli minibüs, 5 cenaze aracı, 9 kazıyıcı yükleyici, 1 greyder, 1 kepçe, 1 mikro kazıyıcı, 1 silindir, 6 kamyon, 1 aransöz ve 1 adet asfalt kazıyıcı iş makinesi olmak üzere toplam 45 aracın tanıtımı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 2021 yılı sonunda açıkladığı 20 dev proje içerisinde yer alan araçlar bir yıl olmadan Kırıkkale Belediyesinin filosuna katılmış oldu.

BAŞKAN SAYGILI :

Filoya katılan araçların tanıtım töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı " Bu alınan araçlar ile birlikte Belediyemizde kiralık araç dönemi sona erdi. Rabbim bizlere bu araçlarla güzel hizmetler etmeyi nasip etsin, kaza bela vermesin, bunu ortak bir işbirlikle yaptık. ASELSAN'ın bu işte katkısı çok büyüktür. Bize bu imkanı sağlayan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milletvekilimize, valimize, meclis üyelerimize emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Araçlarla aziz Kırıkkaleliliremizin hizmetini yaparız, çocuklarımızın, evlatlarımızın yaşayacağı güzel bir şehir olur. Sevincimize ortak olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum, rabbim bu işleri sonuna kadar götürmeyi nesaip eder" dedi.

SAYGILI DÖNEMİNDE 165 ARAÇ ALINDI

Yeni alınan ve Kırıkkale Belediyesinin öz malı olan 45 adet aracın 81 Milyon 958 bin lira değerinde olduğunu belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 2014 yılından bu tarafa 120 araç alımı gerçekleştirerek Kırıkkale'nin hizmetine sunduklarını ifade etti. Son alınan 44 araç ile Kırıkkale Belediyesibünyesine 2014 yılından sonra katılan araç sayısının 165'e ulaştığını, uzun süre bu hususta bir eksiklik hissedilmeyeceğini söyleyen Başkan Saygılı "Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Kazasız belasız hizmet vermeyi Rabbim nasip eylesin. Kaliteli hizmet araçlarıyla, şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

EN BÜYÜK İLGİ BELEDİYE OTOBÜSLERİNE

Kırıkkalelilerin en büyük talepleri arasında olan Belediye Halk Otobüsleri de tanıtım töreninde görücüye çıktı. Otobüs terminalinde yapılacak olan düzenleme sonrası mahallere yol alacak olan Belediye Otobüsleri ayakta 36, oturarak 22 toplamda 58 kişilik kapasiteye sahip. Çevre dostu olan araçlar aynı zamanda özürlüler içinde oluşturulmuş özel trampası ile araca biniş ve inişleri kolaylık sağlıyor. Elektronik bilgilendirme sistemi bulunan araçlarda ayrıca telefon şarz üniteleri de bulunmakta. Kırıkkale Belediyesince satışa sunulacak olan Tam Kart, Genç Kart, İndirimli kartlar ile halk otobüslerine biniş sağlanabilecek.

KIRIKKALE DOĞRU KİŞİNİN ELİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Araç tanıtımına, Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Kaplan "Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini gösteren Başkanız Mehmet Saygılı'ya teşekkür ediyorum" dedi. Millet Vekili Ramazan Can'da Kırıkkale'ye kazandırılan araçlar için büyük emek harcıyan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti. Yeni alınan araçlardan özellikle de halk otobüslerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlarda "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı, Kırıkkalelilerin hakkını her yerde koruyor ve hizmet etmek için canla başla çalıştığına şaidiz. Başkanımızın bizlere sunmuş olduğu bu yeni araçlar için kendisinden Allah Razı olsun. Böyle bir zor dönemde Kırıkkale Belediyesinin araçlarına yenilerini katmış olması Kırıkkale'nin doğru ellerde yönetildiği zaman neler yapılabileceğinin de göstergesi" yorumunda bulundular.

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Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet, Demokrasi, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesi 45 yeni araç ile filosunu güçlendirdi - Son Dakika

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