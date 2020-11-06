Kırıkkale Belediyesi 49 yeni araçla filosunu genişletti - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesinin filosuna 49 yeni araç katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, programa katılacak basın mensuplarını ve bazı belediye meclisi üyelerini, kendi kullanıldığı minibüsle etkinlik alanına götürdü.

Saygılı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen araç tanıtımda yaptığı konuşmada, bugün belediye bünyesine kazandırılan yeni araçların kurdelesini ve kurbanlarını keseceklerini söyledi.

Yeni araçlarla hayırlı hizmetler yapmayı dileyen Saygılı, şöyle konuştu:

"Bugün kiralık olarak bulunan araçların 49'unu sıfır olarak satın aldık. Kiraladığımız bedelin çok daha altında bir ramakla araçları belediyemize kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa belediyemiz bünyesine kazandırmış olduğumuz araç sayısı 120 oldu. Bunların bir kısmını kendi bütçemizle bir kısmını da hibe yöntemiyle aldık. En son 2 kepçe bugün geldi. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bizlere verdiği destektir. Onlara da teşekkür ediyorum. Uzunca bir zamandır özlemini çektiğimiz büyük itfaiye aracımız da burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele ve kurban kesildi, dua edildi.