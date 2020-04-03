Kırıkkale Belediyesi bin ailenin ihtiyacını karşıladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi bin ailenin ihtiyacını karşıladı

6 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile Sosyal Konsey ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunuldu.

Kırıkkale Belediyesi bin ailenin ihtiyacını karşıladı, System.String[]

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile Sosyal Konsey ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunuldu.


Belediyeye bağlı Sosyal Konsey, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere salgının başladığı tarihten bugüne bine yakın yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri, geçen gün de 100 koliden oluşan yardım paketi, 100 aileye patates-soğan ve 100 aileye de yaş meyve ve sebze dağıtımı gerçekleştirdi.


"İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası içerisinde vatandaşların mağdur olmaması için yardım paketlerini daha geniş bir yelpazeye yaydıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz imkanları ile hazırlanan erzak paketleri ve yine Kırıkkaleli hayırsever insanlarımızın katkı ve destekleri ile oluşturulan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.


"Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla atlatacağımıza inancım tam"


Korona virüs salgının başladığı günden bugüne bine yakın aileye erzak paketi ulaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Saygılı "Bugün itibariyle 100 aileye yine erzak paketi, 100 aileye patates - soğan ve yaş meyve sebze ulaştırdık. Böylelikle salgın tehlikesinin başladığı günden bugüne bin ailenin ihtiyacını karşılamış olduk. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla atlatacağımıza inancım tamdır. Ayrıca Vefa Destek ekiplerimiz sahada telefon ile kendilerine gelen ihtiyaçları yerine getirmeye devam ediyor. Uygulamamız salgın tehlikesi geçinceye kadar devam edecek. Büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarıma, tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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