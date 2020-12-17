Kırıkkale Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi tarafından program dahilinde mahallelerde yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla tüm birimler program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapmasında ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere asfalt, yıkama peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri Millet Bulvarı kavşak düzenleme çalışması, Yeni Mahalle Adalet Caddesi ve Sakarya Caddesi, Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi yama çalışmaları, Karşıyaka Mahallesi yol düzenleme çalışması, Sanayi Mahallesi parke taşı döşeme çalışması, mezarlık yolu düzenleme çalışması, Yeni TOKİ konutları kaldırım taşı döşeme çalışması, parklarda aydınlatma armatür değişimi, yaşanan su arızalarının giderilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belirlenen program kapsamında mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 saat devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kulandı.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti. - KIRIKKALE