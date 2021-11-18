Kırıkkale Belediyesi Festivaldeki Yerini Aldı - Son Dakika

BAŞKAN SAYGILI HER ZAMAN GENÇLER İLE BİR ARADA

16 ve 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'e Kırıkkale Belediyesi standına katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesinde 'Tam Bana Göre Festival' de Kırıkkale Belediyesi standında Kırıkkale'ye özgü süt şekeri tanıtımı yapılıyor.Kırıkkale Belediye Başkanı MehmetSaygılı, Standa gençler ile sohbet ederek selfi çekindi.

KIRIKKALE'DEN YOĞUN KATILIM

Yoğun bir katılım ile Kırıkkale olarak Ankara Başkan Millet Bahçesinde Düzenlenen ' Tama Bana Göre Festival'de yer aldıklarını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, " Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından 16-21 Kasım Tarihleri arası Ankara Millet Bahçesinde festivalimiz başladı. Kırıkkale olarak standımızı kurduk." diye konuştu.