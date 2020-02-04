Kırıkkale Belediyesi genç fikirleri bekliyor - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi genç fikirleri bekliyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesinin gençlerin kentin yönetimine katılmalarının yanı sıra gördükleri problem ve çözüm önerilerini bir proje kapsamında sunmalarını sağlamak için düzenlediği 'Gençler Yönetiyor' proje yarışmasında sona yaklaşılıyor.

Kırıkkale Belediyesi genç fikirleri bekliyor, System.String[]

Kırıkkale Belediyesinin gençlerin kentin yönetimine katılmalarının yanı sıra gördükleri problem ve çözüm önerilerini bir proje kapsamında sunmalarını sağlamak için düzenlediği 'Gençler Yönetiyor' proje yarışmasında sona yaklaşılıyor.


Her defasında gençlerin, kültürel, ekonomik ve kentin gelişimine katkı sağlamasına önem verdiğini gösteren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın teşvikleri ile hayata geçirilen proje yarışması kapsamında hazırlanan projeler Kırıkkale Belediyesi hizmet binası girişinde kurulan özel masada kabul ediliyor. Kentte görülen problemler ve çözüm önerilerinin yanı sıra sosyal bilimler, eğitim bilimleri, kentleşme ve bilişim alanları gibi kategorilerden oluşabilecek projelerin son teslim tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlendi. Gençleri dar değil geniş bir alanda projelerini hazırlamalarını isteyen Kırıkkale Belediyesi, proje konu başlıklarında gençlere oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Ana kategoride, kentte görülen problemlere üretecekleri çözüm önerilerini hayata geçirecekleri projelerin yanı sıra, kentleşme, sosyal, eğitim ve bilişim projelerini de gençler sunabilecekler. Katılımcıların yaş aralığının ise 16-30 arası olması gerekiyor.


Projeler ödüllendirilecek


Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanacak projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iki alanda ilk üç proje belirlenecek. Genel derecelendirmede birinci olacak proje sahibine 10 bin TL, ikinci olacak proje sahibine 5 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 3 bin TL ödül verilecek. Alan derecelemede ise birinci olacak projeye 5 bin TL, ikinci olacak projeye 3 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL ödül verilecek. Gençlerin sorunların çözüm üretilmesine yönelik fikirleri, farkındalık oluşturacak proje fikirlerinin yarışacağı projenin ödülleri ise 31 Mart 2020 tarihinde sahiplerine ulaşacak. - KIRIKKALE

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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