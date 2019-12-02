Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediyesi gençlerin fikir ve önerilerini bekliyor
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Kırıkkale Belediyesi gençlerin fikir ve önerilerini bekliyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi gençlerin fikir ve önerilerini bekliyor, System.String[]

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık 2019-1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen yarışmaya 16-30 yaş arası gençlerin katılabileceği belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin projelerini belirlenen tarih arasında sunabileceği aktarılan açıklamada, "Gençlerin kültürel, ekonomik ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamasının hedeflendiği yarışmada, dereceye giren proje sahipleri Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından ödüllendirilecek. Projeye katılacaklar, proje katılım formu ve projeye katılım detaylarını www.kirikkale-bld.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Projeye katılacak gençler hazırladıkları projeleri gencleryonetiyor@kirikkale-bld.gov.tr adresine mail yoluyla iletebilecek ya da Kırıkkale Belediyesi giriş katında bulunan AK Masa'da oluşturulan proje değerlendirme standına teslim edebilecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Saygılı da şunları kaydetti:

"İçinde yaşadığımız şehrin daha yaşanabilir bir şehir olması için gençlere yönelik ödüllü proje yarışması düzenliyoruz. Yarışma ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacak. Birçok alanda yenilikçi, uygulanabilir, toplum yararına olabilecek fikirlerle gençlerin üretime katkı sağlamasını ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulmasını amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda azimle, kararlılıkla ve gençlerden aldığımız güç ve güvenle beraber en mutlu şehir olmak yolunda adımlar atacağız."

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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