Kırıkkale Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

13 dakika önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezinde sinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışmalarının başlatıldığı bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezinde sinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışmalarının başlatıldığı bildirdi.


Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekiplerince gerçekleştirilen vektörel mücadele faaliyetlerinin her mevsim koşulunda devam ettiği bildirildi. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de havaların soğumasına bağlı olarak rögar, mazgal, tünel ve menfez gibi alanları üreme ve barınma alanı olarak kullanan vektörlere karşı mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kent merkezindeki 28 mahallede kemirgen üreme ve barınma alanı olarak nitelendirilen kullanılmayan alanlar ve metruk yapılarda da ilaçlama çalışmaları yeni yıl ile birlikte yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Kış aylarının tamamlanması ile birlikte Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlığı İlaçlama birimleri yaz dönemine de bir taraftan hazırlanıyor. Ekiplerin yaz çalışmaları arasında sıcaklıklar ile birlikte artış gösteren sivrisinek ve karasinek olmak üzere insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkileyen ve vektör olarak nitelendirilen canlı mikroorganizmaların, yaşam alanlarında larva ve erginlerine karşı mevcut vektör popülasyonunu aza indirgemeye yönelik ilaçlama çalışmaları yapılacak. Kırıkkale Belediyesi şehrimizde bulunan ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından da ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Özellikle öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı ortamda almaları için düzenli olarak okullarda ve yurtlarda ilaçlama çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak da Cami ve Kur'an kursları gibi noktalarda da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor." - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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