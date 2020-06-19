Kırıkkale Belediyesi ilaçlama, temizlik ve altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi ilaçlama, temizlik ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, çalışmalar kapmasında ilaçlama ve gıda denetiminin yanı sıra Kurtuluş Mahallesi, Ahılı Caddesi'nde temizlik çalışmaları, Hüseyin Kahya Mahallesi ve Rauf Denktaş Bulvarı'nda altyapı çalışması, Kalatepe Mahallesi'nde ise yıkama peyzaj çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belirlenen program dahilinde mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 saat devam ettiğini dile getiren Saygılı, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz ve her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kulandı.