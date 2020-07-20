Kırıkkale Belediyesi ilaçlama, temizlik ve altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, mahallelerde ilaçlama, temizlik ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.



Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, ilaçlama başta olmak üzere asfalt, yıkama ve peyzaj çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Belirlenen program dahilinde mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 saat devam ettiğini aktaran Saygılı, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışma yapıyor. Her mahallemiz ve her sokağımızda ihtiyaca göre çalışma yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kulandı.