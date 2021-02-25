Kırıkkale Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırıkkale Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediye bünyesinde çalışan 193 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyede düzenlenen imza törenine, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Celal Yünlü ile ilgililer katıldı.

Başkan Saygılı, tüm şartları zorlayarak işçilerin maaşlarına beklentinin üzerinde zam gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu tarafa hiçbir işçiyi mağdur etmeden emeklerinin karşılığını almalarını sağladıklarını dile getiren Saygılı, "Asıl görevimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu nedenle vatandaşlarımıza hizmet götüren işçi arkadaşlarımızın haklarını almaları, ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Celal Yünlü de işçilerin maaşlarına yönelik anlaşmadan mutlu olduklarını belirterek, belediyelerin salgından olumsuz etkilendiklerinin farkında olduklarını ancak buna rağmen yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, işçi ücretlerine 2021 yılı için yüzde 20 zam yapıldı.