Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri rafineride yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ndeki bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, senaryo gereği, dolum tesisindeki peronda bir tankerin dolum yaptığı esnada gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan yangınla başladı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak, yangını kontrol altına aldı. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, işlem yoğunluğunun yüksek olduğu rafineri ve çevresindeki dolum tesislerinde, çıkması muhtemel kimyasal yangınlara karşı, hem kuruluşların ve çalışanların bilinçlendirilmesi hem de itfaiye ekiplerini her zaman hazır halde tutmak için gerçeğini aratmayacak tatbikatlara devam ettiklerini kaydetti.