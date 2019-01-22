Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti

Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti

1 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye itfaiye ekiplerinin geçen yıl 736 olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti, System.String[]
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye itfaiye ekiplerinin geçen yıl 736 olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Başkan Saygılı, ekiplerin kent genelinde çıkan olaylara anından müdahale ederek 2018 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.

68 itfaiye personelin olaylara kısa süre içerisinde müdahale ettiğini anlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Ekibimiz olaylara daha çabuk ulaşmak adına kendini her geçen gün geliştiriyor. 2018 yılında 736 olaya müdahale eden ekiplerimiz, 132 yaralıyı kurtardı. Gelişen teknolojik imkanların bir çoğuna sahip olan ekiplerimiz, yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ederek pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz aynı zamanda, okullarda, iş yerlerinde ve insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde yangın ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca halk sağlığına büyük önem veren ekiplerimiz, 127 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 277 yerin su çekmesini sağladı. İtfaiye ekipleri eğitim konusunda da yıl boyunca sıkı çalışmalar yürüterek, şehrimizde talepte bulunan 132 okula bilgi nitelikli eğitim verdi."

İtfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Saygılı, fedakarca görev yapan itfaiye teşkilatına teşettür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Kırıkkale, Güncel
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