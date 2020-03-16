Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı tedbirlerini sürdürüyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı tedbirlerini sürdürüyor, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, servis araçları ve duraklarda ilaçlama çalışması yapılıyor. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçiyor. Gerçekleştirilen çalışmalara virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edileceği bildirildi. Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almaları, günlük yaşantılarda da hijyene özen ve önem göstermeleri gerektiği belirtildi. - KIRIKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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