Kırıkkale Belediyesi meclis toplantısı
8 saat önce
Kırıkkale Belediyesi Haziran ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Belediyesi Haziran ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı toplantısı Belediye Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Toplantı, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylamaya sunulmasıyla başladı. Komisyondan gelen komisyon raporları okunarak oylandı. İmar tadilat talepleri görüşüldü ve imar tadilat talepleri komisyonuna havale edildi. Divan başkanlığına verilen önergeler görüşüldü. Ayrıca belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 8 adet loder kazıcı yükleyici iş makinesi alımı için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
'ya yetki verilmesi hususunda görüşmeler yapıldı. Tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım toplantıda alınan kararların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti. - KIRIKKALE
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