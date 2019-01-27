Kırıkkale Belediyesi'nden Cenaze İşlemlerine Ücretsiz Destek
1 saat önce
Kırıkkale'de ailesinden birini, yakın akrabasını veya tanıdığını kaybedenlere yönelik cenaze işlemleri Kırıkkale Belediyesi ücretsiz hizmet veriyor.
Kırıkkale
'de ailesinden birini, yakın akrabasını veya tanıdığını kaybedenlere yönelik cenaze işlemleri Kırıkkale Belediyesi ücretsiz hizmet veriyor. 10 adet cenaze aracı, taziye çadırı ve dini vecibelerin yerine getirilmesine kadar tüm hizmetler yapılıyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
'nın talimatıyla 10 adet cenaze aracı, 5 adet servis aracı, mezar yeri, kefen, sobalı taziye çadırı, masa ve sandalyeyi cenaze işlemlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis ediyor. Görevli ekipler tarafından vefat edilen yerden cenaze alınarak, yakınları eşliğinde ücretsiz olarak yıkanır ve kefenlenir. Camide gerekli dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra cenaze, araçlarla defin yerine götürülerek toprağa veriliyor. Kabir başında din görevlileri hazır bulunuyor ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu görevlilere herhangi bir ödeme yapılmıyor.
Günlük olarak internet sitesi üzerinden cenazeler yayınlanarak vatandaşlara duyuru yapılıyor. 2018 yılı içerisinde ise ekipler tarafından bin 462 taziye çadırı kuruldu. Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar Başkan Saygılı başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyor. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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