Kırıkkale Belediyesi'nden korona virüs önlemleri - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi'nden korona virüs önlemleri

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında "Sosyal Mesafeyi Koru, Hayat Eve Sığar" yazılı etiketler, kent merkezindeki farklı noktalara yapıştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki cadde, sokak, park ve pazar alanları olmak üzere kentin birçok birçok noktasına "Sosyal Mesafeyi Koru, Hayat Eve Sığar" yazılı etiket yapıştırıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların mümkün olduğunca 1 veya 2 metre uzakta olunmasını gerektiğini söyledi. Saygılı, vatandaşların hijyene dikkat ederek temaslardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Bu önleme dikkat çekmek için hazırlattığımız etiketleri işlek noktalara yapıştırmak suretiyle dikkat çekmek istedik. Ayrıca zabıta ekiplerimiz İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca alışveriş merkezleri, marketlerde en fazla olabilecek kişi sayısını belirtir etiketleri de mağaza girişlerine astık" dedi.