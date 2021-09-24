Kırıkkale Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma imkanı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma imkanı
24.09.2021 15:21
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, üniversite eğitimi için Kırıkkale'ye gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediye tarafından misafir edeceklerini söyledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada Geleceğini Kırıkkale Üniversitesinde görüp üniversitemizi tercih eden genç kardeşlerim, öncelikle şehrimize hoş geldiniz.Bir yurda veya eve yerleşene kadar yaşayabileceğiniz konaklama problemleri için Kırıkkale Belediyesi olarak yanınızdayız. Gençlerimizi geçici olarak misafir edeceğiz. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum. Ülkelerin ve milletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemizi yönetecek gençlerimizin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini yürekten temenni ediyorum'' diye konuştu.
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